Gas, accordo Ue per il risparmio dei consumi: Ungheria unico Paese a votare contro

I ministri dell'Energia dei Paesi Ue hanno raggiunto un «accordo politico» sul piano per risparmiare gas in vista del prossimo inverno, si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles. La formalizzazione dovrebbe avvenire per procedura scritta nelle prossime ore.

Gas, UE verso accordo su Piano emergenza: più deroghe ma resta target -15%

APPROFONDIMENTI MONDO Accordo Ue sul risparmio del gas L'ENERGIA Gas, Gazprom riduce al 20% il flusso Nord Stream: nuova impennata del... LA GUERRA Putin, la strategia per allentare le sanzioni: Kiev denuncia il... LO SCENARIO Dal bonus 200 euro al taglio dell'Iva sui prodotti alimentari...

«Non era una missione impossibile! I ministri sono giunti a un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in previsione del prossimo inverno», ha annunciato la presidenza di turno ceca su Twitter. La svolta viene dopo che nelle ultime ore il piano presentato la scorsa settimana dalla Commissione europea e che aveva incontrato forti critiche da parte di vari paesi come Grecia e Spagna (fortemente penalizzati dalle politiche di austerità imposte dalla Germania in occasione della grande crisi finanziaria) era stato rivisto su due punti cruciali: sarà il Consiglio Ue e non più la Commissione a decidere su eventuali obiettivi vincolanti qualora l'adesione volontaria non fosse sufficiente e l'obiettivo di riduzione del 15% verrà adattato alla situazione particolare di ciascun Paese grazie a una serie di deroghe, tenendo conto in particolare del livello di stoccaggio raggiunto e della possibilità di esportare il gas risparmiato in altri Paesi.

L'UNGHERIA - E' stato l'unico paese membro a votare contro il compromesso. Il piano prevede che i paesi membri risparmino il 15% del gas su base volontaria per evitare una crisi di approvvigionamento. Tuttavia, ci sono numerose eccezioni. Ciò significa che la Germania dovrà probabilmente risparmiare molto più gas rispetto ad altri paesi quest'inverno per evitare enormi problemi per l'industria in caso di un possibile arresto della fornitura di gas russa.Il ministro federale dell'Economia Robert Habeck aveva espresso «preoccupazione» a Bruxelles per le numerose eccezioni. Tuttavia, il compromesso è un «passo successivo ragionevolmente buono», ha affermato. Ieri Gazprom ha annunciato che da domani ridurrà drasticamente le sue consegne tramite Nord Stream a 33 milioni di m3 al giorno adducendo la necessità di lavori di manutenzione a una turbina. La scorsa settimana la commissione europea aveva proposto di ridurre la domanda europea di gas del 15% da agosto, per poter superare l'inverno senza gravi disastri. Fino allo scorso anno la Russia rappresentava circa il 40% delle importazioni di gas nell'Unione. Il piano di Bruxelles propone che ogni Paese faccia «tutto il possibile» per ridurre, tra agosto 2022 e marzo 2023, il proprio consumo di gas di almeno il 15% rispetto alla media degli ultimi cinque anni nello stesso periodo, in particolare abbassando il riscaldamento di edifici. In caso di «rischio di grave penuria», un meccanismo di allerta renderebbe «vincolante» per i Ventisette la riduzione del 15%.

C'è il riferimento al price cap nel testo emendato del piano per la riduzione del consumo di gas approvato al Consiglio Affari Energia. Il riferimento è nel preambolo, nei “considerando” iniziali. «In seguito alla richiesta del Consiglio europeo, la Commissione sta anche esplorando, insieme ai nostri partner internazionali, i modi per frenare l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la possibilità di introdurre dei tetti temporanei ai prezzi delle importazioni e di proseguire i lavori sull'ottimizzazione del funzionamento del mercato europeo dell'elettricità», si legge nel testo, che va così incontro alle richieste italiane.

I strongly welcome the endorsement by Council of the regulation to reduce gas demand and prepare for the winter.



It is a decisive step to face down the threat of a full gas disruption.



Thanks to today’s decision, Europe is now ready to address its energy security, as a Union. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2022

«Accolgo con grande favore l'approvazione da parte del Consiglio del regolamento per ridurre la domanda di gas e prepararsi all'inverno. E' un passo decisivo per affrontare la minaccia di un'interruzione totale del gas. Grazie alla decisione odierna, l'Europa è ora pronta ad affrontare la sua sicurezza energetica, come Unione». Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

I PREZZI - Gas e petrolio riprendono a correre con un nuovo braccio di ferro tra Europa e Russia sulle forniture. Il gas ha registrato una impennata fino a 197 euro al megawattora (+11%) ad Amsterdam, per poi ripiegare a 193 euro (+9%). Corre anche il greggio con il Wti che sale a 98,13 dollari al barile (+1,4%) e il brent a 106 dollari (+1,3%). Debole l'oro che scende a 1.711 dollari l'oncia (-0,1%) mentre l'argento è in lieve rialzo a 18,52 dollari (+0,5%). Sul fronte delle materie prime alimentari le quotazioni del grano duro salgono dell'1,6% a 854,25 dollari per contratto da 5mila staia. Il grano tenero aumenta del 2% a 785,25 dollari.