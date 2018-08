Gessica Lattuca scomparsa a Favara: «Aiutateci, è mamma di 4 figli»

Giovedì 16 Agosto 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 27 anni, di, in provincia di Agrigento, èdallo scorso 13 agosto senza lasciare tracce. La giovane donna è mamma di quattro bambini e dal giorno della sua scomparsa si susseguono appelli disperati da parte della famiglia per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva.è alta 1,62 m, bionda e con occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu, l'ultimo avvistamento in via Umberto a Favara.Tanti gli appelli sui social, dove la ricerca diè cominciata prima del trascorrere delle 48 ore previste per lanciare l'allarme ufficiale. Tra i messaggi dei parenti, che hanno diffuso le foto, anche quello dell'ex compagno Filippo Russotto, padre di tre dei suoi figli, che scrive: «Una persona non può così scomparire da un momento all'altro. Se qualcuno sa dov'è, mi contatti. Non succederà niente». Filippo Russotto è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni del neo pentito favarese Mario Rizzo.