Calciatore si schianta in auto all'incrocio e finisce contro un ristorante: Giacomo grave all'ospedale

Martedì 27 Novembre 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 17:19

Spavento per. Il calciatore pesarese classe 1994 è stato suo malgrado coinvolto in un incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più serie. «Ero tra viale Marconi e viale Trento, verso le 19, quando un cingalese si è scontrato con la mia Cinquecento», ha raccontato ieri per telefono dopo aver usato i social per testimoniare quanto successo. Impatto laterale violentissimo, con la macchina dell’ex Vis Pesaro a girare di 180 gradi prima di buttar giù due cartelli stradali e buona parte della staccionata di un ristorante adiacente.«Sono scoppiati tutti gli airbag, la macchina è distrutta, ma tutto sommato sto bene - ha continuato “Rido” - Mi hanno portato via in, ho il collare per qualche trauma e mi hanno dato sette giorni di prognosi, però non ho nulla di rotto. Ho avuto molta paura ma, per come è stato l’impatto, posso dire che poteva andare molto peggio. Nella sfortuna, è andata bene».