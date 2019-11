In Toscana «Il roseto della libertà» celebra Giancarlo Siani

A Monsummano Terme, un comune in provincia di Pistoia, è stato inaugurato "Il roseto delle libertà". Tra le vittime ricordate Giancarlo Siani.



«Questa iniziativa è la conferma che l'esempio di Giancarlo ha ormai da tempo travalicato i confini napoletani e campani e che la sua voce, libera da ogni condizionamento di sorta, la sua voce di giornalista - giornalista, come lo definì Marco Risi nel suo splendido film "Fortapàsc", oggi, 34 anni dopo il suo barbaro omicidio, fa più rumore ed è più forte degli spari della camorra», evidenzia il fratello Paolo.



«Se oggi a Monsummano Terme Giancarlo è parte di un progetto ispirato ai temi della libertà, io sento di poter affermare che la mia ferita, ogni singolo giorno degli ultimi 34 anni, non si è riacutizzata invano. Grazie di cuore all'amministrazione di Monsummano Terme, alla Regione Toscana e al direttore del Museo di Arte Contemporanea e del Novecento Marco Giori. Grazie davvero. Nei prossimi mesi andrò a visitare il roseto. Sarà una grande emozione». © RIPRODUZIONE RISERVATA