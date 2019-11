Maltempo: è allerta rossa in Basilicata, Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città. Forti mareggiate e neve oltre gli 800 metri

Scuole chiuse per il maltempo e allerta in tante regioni italiane, oggi martedì 12 novembre. Dal Lazio alla Sicilia, è allerta meteo in numerose regioni, con conseguente chiusura di scuole, cimiteri e parchi pubblici. In Sicilia, Basilicata e Calabria l'allerta meteo è di colore rosso, così come nell'area jonica della Puglia. Scuole chiuse in tantissime città: si parte da Anzio, passando per Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, fino ad arrivare ai comuni siciliani di Pozzallo e Noto,.



Ultimo aggiornamento: 09:48

Al Sud d sono attese forti mareggiate, Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta a Venezia, dove l'alta marea ha già raggiunto alle ore 8 il livello di un metro sopra il medio mare. Oggi è prevista una punta di acqua alta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata. Lo si apprende dal Centro maree del Comune di Venezia. In mare aperto la piattaforma del Cnr segna già 120 centimetri. Una situazione causata da minimo depressionario sull'Adriatico settentrionale a cui si aggiunge il vento di scirocco. In città c'è allerta, e per oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell'infanzia.