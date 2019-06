Sabato 8 Giugno 2019, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 13:07

Hanno lanciato un banco fuori dalla finestra della scuola e, non contenti, hanno girato un video messo poi in rete. Un gruppo di studenti dell'istituto per geometri Carlo d'Arco di Mantova è stato poi sospeso dal dirigente scolastico.Il fatto è accaduto martedì mattina e oggi sono arrivati i provvedimenti disciplinari. Il lanciatore, un minorenne, è stato sospeso per 15 giorni mentre altri tre, rispettivamente chi ha girato il video, chi ha fatto il palo e chi ha aperto la finestra, se la caveranno con una sospensione da 4 giorni. Fortunatamente il banco è caduto nel cortile interno della scuola senza colpire nessuno.