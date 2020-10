Meteo, ottobrata in arrivo: tornano le belle giornate, ma attenzione a mercoledì

Nei prossimi giorni sull’Italia arriverà l’ottobrata. Per capire cosa significa dobbiamo tornare indietro nel tempo, precisamente ai primi decenni del XX secolo quando a Roma, grazie a un periodo molto mite caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione, si organizzavano gite domenicali nel mese di ottobre(ma inizialmente anche al giovedì). Ebbene, il clima mite sarà la peculiarità del tempo di questa settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi sette giorni un moderato campo di alta pressione proverà a riportare il bel tempo sul nostro Paese.

A parte qualche pioggia attesa nella giornata di mercoledì soprattutto al Centro-Sud, il bel tempo sarà prevalente sul resto delle regioni. Grazie al maggior soleggiamento le temperature non potranno che salire. Anche se i valori massimi rimarranno un po’ sotto la media di giorno si farà sentire un clima davvero gradevole per il periodo. Le regioni che godranno maggiormente di questa ottobrata saranno quelle centrali e meridionali con valori massimi fino a 25°C al Centro-Sud (Roma, Firenze, Ancona, Pescara, Bari, Napoli) e fino a 27-28°C in Sicilia. Al Nord i valori massimi, nonostante la presenza del sole, non supereranno i 22°C al Nordovest e 24°C al Nordest.

