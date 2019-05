Meteo, elezioni bagnate: nel weekend mezza Italia sott'acqua e da lunedì ancora fresco

Voto bagnato, voto fortunato? Vedremo per chi. Iled amministrative vedrà infatti mezza Italia colpita dal maltempo, a causa di un ciclone in rotta di collisione con il nostro Paese che porterà instabilità, con locali temporali e alto rischio di piogge, avvisa il team del sito ilMeteo.it.le condizioni meteo saranno in rapido peggioramento a partire dalle regioni di Nord Ovest con rovesci intensi tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia (meno coinvolta la Romagna e i settori emiliani orientali) e Trentino Alto Adige. Col passare delle ore le piogge raggiungeranno anche Umbria, Marche, Abruzzo e buona parte delle due Isole Maggiori. Sul resto dell'Italia invece cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature più che gradevoli grazie anche alle correnti dai quadranti meridionali.già dalle prime ore il vortice ciclonico si approfondirà sul mar Tirreno, nei pressi della Sardegna, dando il via ad un'intensa fase di maltempo con rovesci o piogge diffuse su buona parte delle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole maggiori. Prestare attenzione perché in questa fase non mancheranno fenomeni meteo particolarmente violenti con la possibilità di grandinate e forti colpi di vento. Al Nord ultime piogge o temporali esclusivamente su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti sulle vicine pianure, bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso sulla Pianura padana.