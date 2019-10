Milano, due furti con scasso nella pizzeria dello chef napoletano Vesi

Milano, via Ugo Bassi. Due furti con scasso nel periodo di settembre. Al ristorante pizzeria Mediterraneum, che vede tra i soci lo chef pizzaiolo napoletano Giuseppe Vesi, vincitore della puntata di 4 ristoranti di Alessandro Borghese, nel mese appena terminato, si sono verificati ben due furti con scasso, di cui l'ultimo registrato ieri 30 settembre intorno alle 23.30. “E' stata scassinata la porta dell'ingresso, rompendone il vetro, poi una volta dentro il ladro, uno solo, ripreso peraltro dalla telecamera, ha attaccato la cassa, e se ne è andato via con bottiglie di liquori, credo l'unica cosa che potesse portare via”.



Giuseppe Vesi spiega così l'accaduto. “La zona è frequentatissima, spiegano ancora gli altri soci, non siamo affatto in una zona periferica, anzi tutt'altro”. Dal locale fanno ancora sapere che è stata sporta regolare denuncia, e che il volto del malintenzionato, è stato immortalato molto bene, quasi in posa. Era a volto scoperto e non ha inteso celarsi il volto in alcun modo. Questa sua eccessiva sicurezza, però, potrebbe costargli caro, visto che le immagini sono state fornite anche alle autorità per procedere alle indagini di rito.

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:00

