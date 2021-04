Milano, cerca di lanciare olio bollente contro i carabinieri: arrestato

I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne. I militari la notte scorsa sono intervenuti in un appartamento in via Graz, a Milano, dove una donna di 71 anni aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché il figlio la stava minacciando pretendendo del denaro, costringendola a rifugiarsi in camera da letto.

