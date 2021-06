Pavia, donna di 77 anni trovata morta in casa: potrebbe averla uccisa il nipote

Ipotesi omicidio a Landriano, in provincia di Pavia. Una donna di 77 anni è stata trovata morta in casa con ferite alla testa. Il personale del 118 è intervenuto poco dopo le 5, ma ha potuto solamente constatare il decesso della donna. In casa era presente il nipote, un uomo di 26 anni con problemi psichiatrici. Sul caso indagano i carabinieri, l'ipotesi è che si tratti di un assassinio.

