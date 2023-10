Ora solare, quando torna? Lancette indietro di un'ora: forse per l'ultima volta

Ora solare, quando torna: alle 3 di notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre dovremo spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, mettendole quindi sulle 2. Si dormirà un'ora in più. Il dibattito tra i sostenitori e gli abolitori di questo sistema continua, per questa volta hanno prevalso ancora i benefici del metodo atttualmente in uso.

Il cambio dell'orario

Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre: alle 3 di notte sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, puntandole sulle 2 di notte.

In questo modo saluteremo l'ora legale e dormiremo un'ora in più. Il cambio dell'ora rimarrà valido fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024. Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, secondo diverse misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Dal 2004 al 2022, secondo i dati di Terna Spa, società di distribuzione di energia elettrica, grazie all'ora legale in Italia il risparmio sul consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro.

La petizione

I Paesi del Nord Europa spingono invece per mantenere l'ora legale tutto l'anno, sostenendo che ciò avrebbe un impatto positivo sul benessere psicofisico delle persone, oltre che sul risparmio energetico. In merito è anche stata lanciata una petizione sulla piattaforma Change.org, ma nonostante questo è stato deciso di mantenere il sistema attuale ancora per qualche tempo.