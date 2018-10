Meteo, bomba d'acqua nel Napoletano: forti disagi e strade come fiumi

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta sull'area a nord di Napoli. I disagi più gravi si sono verificati a Giugliano in Campania dove numerose strade del centro storico si sono allagate. Pesantissime le conseguenze sul traffico. Nelle prossime ore si farà il bilancio dei danni causati dagli allagamenti. «Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale - spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello -. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni».

Il mese di ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica ha peggiorato il tempo al Centro-Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 ottobre, piogge via via più diffuse e moderate stanno raggiungendo il Nord, la Toscana, il Lazio fino a Roma, l'Umbria e la Campania fino a Napoli.Il quadro meteorologico peggiorerà tra il pomeriggio e la sera quando la formazione di un vortice ciclonico richiamerà aria fredda che entrerà al Nordest sotto forma di Bora con nubifragi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia e il ritorno della neve sulle Alpi orientali fin sopra i 1200 metri in nottata, imbiancando tutto il Cortina e tutto il Cadore.LEGGI ANCHE Ostia, la tromba d'aria si avvicina: paura sul litorale romano Intanto in mattinata un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale. La zona più colpita è stata Roma Nord dove vi sono stati allagamenti e disagi.Le piogge continueranno a bagnare il resto del Nord, la Toscana, l'Umbria, si estenderanno alle Marche con temporali, proseguiranno poi sul Lazio meridionale e ancora in Campania, fino a Napoli. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da domani il vortice ciclonico scenderà verso la Sardegna e la Sicilia inserendo le due isole maggiori, il Sud e le regioni adriatiche in una lunga fase di maltempo che potrebbe durare per tutta la settimana.