Un parto in casa in diretta telefonica. È quanto accaduto la scorsa notte a Torre Boldone, comune di poco più di 8.500 abitanti in provincia di Bergamo. A ricevere la telefonata inaspettata gli operatori dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, che hanno guidato a distanza il lieto evento. Mamma e neonato stanno bene e sono stati portati per gli accertamenti di rito all'ospedale di Alzano Lombardo.

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 09:50

