Piogge e temporali, in arrivo un altro weekend polare

Dove è finita la primavera? Anche il prossimo weekend sembra destinato a subire le pazzie di questa bizzarra stagione che sembra aver perso la sua identità. Dal nord Europa infatti, si prepara un altro vortice polare ricolmo d'aria fredda e pronto a colpire il nostro Paese con il suo carico di freddo, vento e temporali: sarà ancora una volta un weekend da lupi, forse anche peggio del precedente e di stampo decisamente autunnale. Le precipitazioni si manifesteranno soprattutto sotto forma di tempeste di grandine e vento. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che sabato 11 già dal mattino, un fronte freddo pilotato dal vortice di bassa pressione, valicherà l'arco alpino portando un graduale peggioramento del tempo sui monti e che nel pomeriggio si estenderà anche alla Pianura padana con temporali, grandinate e forti piogge. Comincerà a piovere anche sulla Liguria specie sui settori di levante. Alcune nevicate potranno interessare le Alpi centro orientali fino alle medie quote. La formazione di un vortice di bassa pressione sulle aree settentrionali manterrà condizioni fortemente instabili su gran parte delle regioni settentrionali ad eccezione dell'estremo Ovest. Prestare attenzione in particolare tra il pomeriggio e la sera sulle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna in seguito Padova, Venezia e Rovigo dove potranno svilupparsi imponenti celle temporalesche con possibili nubifragi, gradinate e forti raffiche di vento. Calano nuovamente e sensibilmente le temperature.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso della notte si Sabato e soprattutto durante la giornata di domenica 12, la parte più attiva del brutto tempo scivolerà verso il Centro Sud investendo in particolare i settori adriatici. A causa dei forti contrasti termici dovuti all'aria molto fredda per la stagione, non sono da escludere veri e propri nubifragi con grandinate specie tra Marche, Abruzzo, Molise fin verso il nord della Puglia. Nel corso del pomeriggio le piogge saranno in estensione anche ai settori del medio e basso Tirreno in particolare tra il Lazio, con temporali su Roma e poi su Campania, Calabria e nord della Sicilia. Tempo in graduale miglioramento invece sulle regioni settentrionali con ampie schiarite in un contesto comunque di spiccata e frizzante variabilità. Il direttore Sanò ci dice inoltre che il maltempo continuerà anche nella nuova settimana.