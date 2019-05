Mattarella riceve la delegazione Federparchi: «Qual è il Vesuvio?»

Venerdì 24 Maggio 2019, 19:18

Il Presidente Mattarella incontra per la prima volta una delegazione di Federparchi. «Qual è il parco del Vesuvio?» chiede, quando gli mostrano la carta nazionale dei Parchi. Questa mattina una delegazione nazionale della Federparchi è andata in visita al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Europea dei parchi.Tra i presenti il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, con cui il capo dello Stato si è complimentato perché il più giovane presidente in Italia. Poi, al momento dell’apertura della carta dei Parchi, Mattarella ha chiesto quale fosse il Parco del Vesuvio.«Questa mattina ho incontrato al Quirinale il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella - dice orgoglioso Casillo- insieme ad una delegazione della Federparchi. È stato davvero emozionante poter colloquiare circa il lavoro che svolgono gli Enti Parco e l’importanza del sistema delle aree protette italiane nel suo complesso. In più riprese il Presidente Mattarella ha sottolineato la centralità dei Parchi nella sfida della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.Ci ha esortato ad andare avanti con sempre più impegno sottolineando che oltre alla preparazione e alla competenza devono essere la passione e l’amore per la natura a guidarci nel lavoro di tutti i giorni. Una giornata fantastica che sicuramente non dimenticherò mai, che mi ha dato un'enorme carica e rafforzato ancora di più il senso dello Stato che ogni uomo delle istituzioni deve portare dentro di se. Grazie Presidente!».