Ragazza madre di 15 anni incinta non ha i soldi per il passeggino: gara di solidarietà su Facebook per aiutarla

Ragazza madre di 15 anni incinta e vittima di violenza non ha i soldi per il passeggino: gara di solidarità su Facebook per aiutarla . Una storia strappalacrime che riguarda una adolescente incinta e la sua famiglia in gravissime difficoltà economiche e che ha chiesto aiuto. Un appello che in poco tempo è arrivato sui social e ha scatenato un'autentica mobilitazione che si spera porti ai risultati sperati: trovare una carrozzina per il piccolo in arrivo a dicembre.



La gara di solidarietà è scattata sul gruppo Facebook Stappamamme, che riunisce circa 50mila persone per lo più mamme appunto. Una storia molto toccante di una ragazza vittima di violenza che ha deciso nonostante tutto di tenere il bambino, nonostante la giovanissima età (15 anni). Ma lei e la sua famiglia sono in grande difficoltà economica e un'amica della madre ha chiesto aiuto al gruppo. Subito è partita una gara di solidarietà bellissima per far avere il passeggino alla ragazza madre.