Ragazza 15enne ricattata per le foto sexy su internet: arrestate madre e figlia

Madre e figlia diciassettenne ricattavano una ragazza di 15 anni per alcune foto sexy. Entrambe sono state arrestate nel Cremasco, a Rivolta D'Adda, con l'accusa di estorsione a sfondo sessuale. La vittima si era confidata proprio con le due donne, a proposito di alcune sue immagini private finite online. Nei giorni successivi, madre e figlia hanno preparato una messinscena, dicendo alla 15enne di essere state contattate da alcuni malavitosi a conoscenza delle foto pubblicate in chat, i quali chiedevano la consegna di 1.500 euro minacciando, in caso contrario, ritorsioni fisiche e di riferire il fatto ai genitori della 15enne. La vittima, terrorizzata, ha sottratto ai genitori prima 500 euro e poi gli altri mille. L'intervento dei carabinieri ha posto fine alla storia. Ultimo aggiornamento: 09:29