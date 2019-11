Sul treno Napoli-Venezia senza biglietto, immigrato aggredisce i poliziotti

Un uomo di origini africane, trovato senza biglietto, ha aggredito agenti della Polfer alla Stazione di Roma Termini ed è stato arrestato. L'uomo è stato prima individuato da personale aziendale a bordo di un Freccia Rossa in servizio da Napoli a Venezia con un biglietto non valido. Alla richiesta di allontanarsi dall'area protetta, ha inveito contro gli addetti, che hanno richiesto l'intervento di PolFer.



L'uomo ha inveito anche contro gli agenti intervenuti, che sono comunque riusciti ad allontanarlo dall'area protetta. Si è poi presentato ai varchi con un biglietto (Roma Termini - Roma Tiburtina) valido e il personale dei gate (che lo ha riconosciuto) lo ha fatto entrare avvisando contestualmente la Protezione aziendale, che lo ha scortato verso i binari 1 e 2 est. Lì l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce, ed è poi stato trovato in corrispondenza del marciapiede tra i binari 10 e 11.



Alla richiesta del titolo di viaggio, ha inveito con gli addetti di protezione aziendale che hanno richiesto nuovamente l'intervento PolFer. Con gli agenti intervenuti è nata una colluttazione. Il soggetto, nel tentativo di sottrarsi al fermo, è sceso sulla massicciata del binario 10 da dove ha lanciato delle pietre contro PolFer e Protezione Aziendale. L'uomo infine è stato immobilizzato, dopo che lo stesso ha opposto ferma resistenza colpendo gli agenti con pugni e calci, e preso in consegna. Nessun altro passeggero è rimasto coinvolto. Ultimo aggiornamento: 18:58