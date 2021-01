Cade sugli sci sulla neve fresca e si frattura una gamba: recuperato sotto Cima Larici

ASIAGO - Scialpinista di 46 anni, A.G., di Schio, si frattura una gamba sotto Cima Larici cadendo mentre scendeva in compagnia di due amici. Tre addetti al Soccorso alpino di Asiago che si trovavano casualmente nelle vicinanze sono subito partiti per raggiungere il luogo dell'incidente, seguiti da un'altra squadra. Per la presenza di mezzo metro di neve fresca che avrebbe impedito l'avvicinamento con le motoslitte, i soccorritori sono saliti con sci d'alpinismo e pelli, portando con loro la barella, e in una quarantina di minuti sono giunti dall'infortunato, poi trasferito in barella sino al rifugio Larici e da qui trasportato in ospedale.

Impossibile l'intervento dell'elisoccorso di Trento: pur decollato, l'elicottero ha infatti dovuto desistere, con una bufera di neve in corso e visibilità limitata a 30 metri.

Ultimo aggiornamento: 16:08

