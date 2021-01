Milano, sigaretta elettronica gli esplode mentre sta camminando: ustionato

Questa mattina, a Milano, un uomo che stava camminando per strada è rimasto ustionato dall'improvviso scoppio della sua sigaretta elettronica. A riportarlo sono le note dei medici del 118, intervenuti per soccorrerlo.

L'uomo, Claudio C., di 36 anni, pochi minuti prima delle 8 stava percorrendo via Boccaccio, non lontano dalla centrale piazza Cadorna, quando il piccolo marchingegno è deflagrato. Le fiamme gli hanno provocato bruciature di primo e secondo grado alla mano e all'avambraccio sinistri, e alla zona genitale.

La sigaretta elettronica, evidentemente, si trovava in tasca o era tenuta in mano all'altezza dei fianchi, che però non sono stati interessati: si propende quindi per la presenza del dispositivo nei pantaloni. Soccorso dai medici, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le sue condizioni non sono gravi.

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA