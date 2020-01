Strage alla stazione di Bologna: ergastolo per Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar

​Strage alla : ergastolo per Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar. Condanna all'ergastolo, dunque, per l'ex terrorista dei Nar Cavallini, nel processo sulla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte di assise, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio.

Strage di Bologna, pm chiede l'ergastolo per Cavallini: «Non merita altra pena»

Uno bianca, il caso ripercorso a Rimini da Lucarelli, Mancuso, Veltroni, Paci e Spataro

Il pm aveva chiesto l'ergastolo per Cavallini: «Non merita altra pena»

«Un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell'imputato non merita altra pena che l'ergastolo». Così il pm Enrico Cieri ha concluso la prima parte della requisitoria nei confronti di Gilberto Cavallini, imputato per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

La richiesta di ergastolo per l'ex Nar Gilberto Cavallini, che avrebbe partecipato anche lui, dando supporto logistico, all'attentato più sanguinario della storia del Dopoguerra italiano, insieme ai complici Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva come esecutori materiali.

Cieri, che da mesi è procuratore capo di Alessandria ma non ha rinunciato a portare a termine il processo, ha ricordato più volte l'oggetto del dibattimento, «che è la strage di Bologna e il coinvolgimento di Cavallini. Noi non ci occuperemo di Anello, di P2 - ha sottolineato - di via Gradoli, della commissione Moro, del delitto Mattarella o di Sergio Picciafuoco». Tutti elementi introdotti dalla difesa di parte civile, che secondo il magistrato e i suoi due colleghi, Antonella Scandellari e Antonello Gustapane, hanno allargato il campo del processo.

«Se doveste ritenere che Cavallini - ha detto Cieri rivolgendosi ai giudici della Corte d'Assise - abbia semplicemente offerto ai tre condannati in via definitiva solo un passaggio fino a Bologna, il giorno della strage, mentre lui si dedicava ad altro, quantomeno dovete tenere in considerazione il suo contributo ad aver offerto una base logistica e documenti contraffatti. In tutti i casi si tratta di una condotta di partecipazione colpevole alla strage, che lo deve far ritenere responsabile».

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA