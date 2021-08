Tamponi in farmacia a prezzo calmierato: è gelo. Federfarma: «Speriamo aderisca la metà»

Per poter effettuare un test antigenico nelle farmacie, valido per il green pass, ma senza dover sborsare la solita cifra, occorrerà munirsi di pazienza e di una mappa della propria città. Il protocollo firmato dal commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite stabilisce un prezzo calmierato a 8 euro per chi ha meno di 18 anni, e 15 euro per chi ne ha di più. Ma solo fino al 30 settembre.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati