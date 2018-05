Domenica 13 Maggio 2018, 13:42

«Il livello di attenzione è altissimo». Lo ha detto Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dopo l'ultimo attentato nella serata di ieri in Francia. «Ho ripetutamente affermato che, probabilmente in Italia nulla fino ad oggi si è verificato perché vi è non solo una specializzazione delle forze di polizia e della magistratura, solidificata e stratificata grazie all'esperienza cinquantennale del contrasto alle mafie, ma anche perché vi è un monitoraggio altissimo: in tantissimi casi, si è riusciti a prevenire azioni o attentati».