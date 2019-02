Torino, black bloc assaltano e sfasciano pullman: passeggeri terrorizzati

Hanno risposto con il lancio di lacrimogeni e mettendo in funzione gli idranti le forze dell'ordine in assetto anti sommossa al tentativo degli antagonisti di sfondare il cordone: sempre più tesa la situazione a Torino dove il centro città è stato messo a ferro e fuoco dai militanti dei centri sociali in corteo per protestare contro lo sgombero dell'Asilo occupato. Tra gli anarchici molti si coprono il volto con cappucci neri.

terrorizzando l'autista e i passeggeri. Saliti a bordo, i manifestanti hanno vandalizzato il bus e lanciato sostanze lacrimogene. «Non ho mai visto niente di simile - racconta l'autista - sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso».