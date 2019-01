Traffico di esseri umani, il business è online: sul web tariffe e sconti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Gennaio 2019, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 09:49

Una rotta per migranti dall'Africa all'Europa in pochi clic grazie a tour operator specializzati sul web. I trafficanti di esseri umani utilizzano ormai i social network per continuare indisturbati a fare affari. I viaggi verso l'Italia e l'Europa sono venduti direttamente online rendendo più complesso il lavoro delle polizie di frontiera. Non solo le traversate, ma queste particolarissime agenzie di viaggio sono anche in grado di falsificare passaporti e carte d'identità vendute ai migranti per cifre che si aggirano tra i mille e i tremila euro. Un business milionario alimentato grazie alla potenza virale di internet.LO STUDIOProprio sulla capacità dei trafficanti di utilizzare il web si è concentrato uno studio dell'università di Trento. «Surf and Sound, il ruolo di internet nelle migrazioni» è la ricerca svolta dal gruppo Ecrime guidato dal docente trentino Andrea Di Nicola. Per mesi i ricercatori si sono concentrati su gruppi Facebook e Instagram che pubblicizzano spesso in lingua araba i viaggi dall'Africa all'Europa. Per comprendere il meccanismo gli studiosi hanno utilizzato madrelingua arabi che per diverso tempo hanno finto di essere migranti in cerca di un approdo verso l'Italia. Con la loro ricerca finanziata dalla Commissione europea gli accademici hanno scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora.