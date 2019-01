Ultrà morto a Milano, interrogato il tifoso pentito: «Riferirà circostanze utili per le indagini»

Venerdì 4 Gennaio 2019, 14:07

«È esagerato definirlo un pentito, non si addice al contesto questa terminologia, lui non ha paura, a soli 21 anni si è trovato in una storia più grande di lui e i capi curva non ce lo dovevano portare». Così l'avvocato Alberto Tucci ha parlato, prima di entrare nel carcere milanese di San Vittore, del suo assistito Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli nel corso dei quali ha perso la vita l'ultras Daniele Belardinelli. Tra poco Da Ros, che ha già collaborato davanti al gip tirando in ballo il Rosso, ossia Marco Piovella capo curva interista, risponderà alle domande dei pm coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella. «Riferirà circostanze utili per le indagini», ha precisato il legale spiegando anche che al termine dell'interrogatorio di oggi chiederà i domiciliari.