Valanga Aosta, chi sono le vittime: il campione italiano, il maestro di sci, il finanziere

Erano super-esperti, campioni, gente nata tra le montagne. Ma proprio la montagna che tanto amavano li ha traditi. Sono morti così, a più di 3 mila metri di altezza, i tre scialpinisti ritrovati stamattina senza vita sepolti sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta.

Valanga in Valle d'Aosta, recuperati i corpi degli scialpinisti dispersi: c'è anche il campione italiano Lorenzo Holzknecht

Il campione italiano

La prima vittima è Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo. Nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, in carriera ha vinto un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a due ori, un argento e un bronzo ai campionati europei.

Sui profili social Lorenzo condivideva le foto delle sue imprese: arrampicate, competizioni, fuori pista. Sullo sfondo sempre le montagne. «Nonostante in questi ultimi 10 anni mi sia tolto delle belle soddisfazioni sportive, ho passato decisamente troppo tempo a gareggiare in giro per l'Europa con la nazionale di scialpinismo con uno sci lungo 164 cm.. - scriveva qualche tempo fa - Il nuovo progetto - Maestro & Magico 2.0 - nel quale sono coinvolto, è capitato giusto in tempo visto che ora, da ex atleta, mi dedico allo sci alpinismo d'esplorazione, ovviamente con molti piú cm di superficie sotto ai piedi e quasi sempre con il fantastico attacco TR2! Sto frequentando il corso aspiranti guide alpine; ma in tutta onestá, spero di riuscire a vivere al mare almeno una parte dell'anno, dove poter scalare grige pareti di calcare scaldate dal sole, tra i profumi della macchia mediterranea».

Il maestro di sci

Non ce l'ha fatta neanche il valdostano Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, direttore della scuola di sci di Champorcher, paese dove risiedeva.

Il finanziere

Tra le vittime c'è anche Elia Meta, di 37 anni, finanziere scelto della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves, anche lui aspirante guida alpina che alla montagna aveva dedicato la propria vita e tutta la passione possibile.

Elia era nato a Ravenna il 10 ottobre 1986. Poi Elia entrò in Marina e quindi nella Guardia di finanza, specializzandosi nel soccorso alpino. Per questo motivo si era trasferito a Courmayeur.

In Romagna Elia lavorò a Cesena come meccanico, dopo aver frequentato l'Istituto professionale "Comandini".

In parrocchia a Santa Maria Nuova Elia è stato educatore Acr per diversi anni. Il "fratello" Mattia lo definì "appassionato di bicicletta e moto da buon romagnolo. Un grosso pezzo del suo cuore è sempre rimasto aggrappato a Cesena... lo diceva sempre".

Sposato con Chiara dal 27 giugno 2017 Chiara, dal loro matrimonio è nato Giorgio, quattro anni fa.

L'istruttore che si è salvato

È stato Matteo Giglio, 49enne istruttore che accompagnava in cordata gli aspiranti, a dare l'allarme via satellite; è poi riuscito a scendere a valle ed è andato incontro ai soccorritori; coinvolto parzialmente dal distacco, è stato ricoverato all’ospedale Parini in condizioni non gravi.

Oggi nella zona dov'è avvenuto il distacco il pericolo è «3 marcato». Da giorni si verificano in quota distacchi nevosi anche massicci praticamente in tutte le vallate della regione.