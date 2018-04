Vinitaly, l'inviasione delle eccellenze dalla Campania

Napoli e Caserta al Vinitaly con Camera di Commercio a sostegno del settore che mostra segnali di crescita con il + 16%. Cambia la geografia del mercato del vino negli ultimi 10 anni secondo Nomisma che traccia un bilancio molto interessante per il vino italiano. Al Vinitaly 2018, che apre domenica 15 la sua 52esima edizione, il clima è di grande ottimismo per la crescita costante dell'export. Su tutto le bollicine italiane che dal 2007 al 2017 hanno registrato una crescita del 240% (a fronte di una media mondiale del +50%), soprattutto per la qualità dell'offerta che le innovate aziende italiane portano sui mercati internazionali. Buone anche per il consumo, mentre è diminuito in Europa, cresce nel nord America e in Asia. Anche la Campania conferma il buon momento con una crescita nel 2017 rispetto all'anno precedente del 16% per un valore complessivo di 56 milioni. Al Vinitaly di domenica prossima, presso il padiglione Campania, ci saranno 182 aziende, in particolare con la Camera di Commercio di Napoli 26 le aziende del territorio, una realtà produttiva caratterizzata dalla straordinaria vocazione del territorio dal Vulcano del Vesuvio ai Campi Flegrei Ischia e Capri. Una crescita vitivinicola che oltre al valore economico che segna positivamente il bilancio 2017, segna un considerevole e positivo impatto con con il paesaggio pronto ad accogliere le nuove tendenze del turismo del vino ed gastronomico.



Al vinitaly la Campania, nel suo complesso, vede la parte più consistente di Avellino con 71 aziende, Benevento 36, Caserta 29, Napoli 26 e Salerno 20. Numerose le degustazioni in particolare la Camera di Commercio di Napoli terrà tre degustazioni dedicati ai territori vulcanici con i vitigni Piedirosso, Falanghina e Caprettone, in collaborazione con i Consorzi del Vesuvio e dei Campi Flegrei Ischia e Capri. Le degustazioni saranno a cura di Dante Stefano Del Vecchio, Helmuth Koecher e Guido Invernizzi e Luciano Ferraro del Corriere della Sera che chiuderà la giornata con una degustazione curata con Camera di Commercio di Caserta, dedicata al Falerno. Programma: lunedì 16 ore 14-15 sala «nero a metà» - Il Piedirosso ? del Vesuvio e Campi Flegrei Ischia e Capri (CCIAA Napoli); martedì ore 15-16 sala «terra mia» - ?Bianchi del Vesuvio? Campi Flegrei Ischia e Capri, Falanghina (CCIAA napoli); martedì ore 16-17 sala terra mia - ?Bianchi del Vesuvio ?: Caprettone (CCIAA Napoli); Infine martedì ore 17-18 sala «terra mia» - Il falerno (CCIAA Caserta). Le aziende che partecipano con la Camera di Commercio di Napoli: Iovane 1890, Sorrentino Vini, Fioravante Romano srl, Tenuta Augustea, Cantine Torelle, Vinicola La Mura snc, La Pietra di Tommasone, Salvatore Martusciello, Cantine Tizzano e Vigneti D'Autore, Cenatiempo Vini d'Ischia, La Cantina del Vulcano, Az. Vitivinicola Adele Musella, Vincola De Angelis Ioacchino 6 C. snc, Casa Vinicola Setaro, De Falco Vini, Cantina Olivella, Pietratorcia Vini di Pregio d'Ischia, Cantina Nicola Mazzella sas, Cantine Astroni, Contrada Salandra, Enodelta, Cantine Mediterranee, Az. Ag. Cantine del Mare, Distillatura Liquori Pregiati srl Amarischia Rucolino d'Ischia Sapori, La sibilla. Per la Camera di Commercio di Caserta, le aziende partecipanti: I Borboni, Aia delle Monache, Nugnes Vini, Galardi, Volpara Azienda Agricola, Cantina Trabucco, Masseria Felicia,Tempio di Diana, Porto di Mola, Alois, az. Ag. Castello Ducale, Cantina Dilisandro, La Masseria di Sessa, Sclavia, az. Agr. Francesco Luongo, Bianchetti Rossini Winery, Antropoli Agricola, Collefasani Cantine. Tenute Bianchino, Vitis Aurunca, Gennaro Papa, Viticoltori Migliozzi, Masseria Campito, Nanni Copè, Vigne Chigi, Vestini Campagnano Poderi Foglia, Medulla Exellence of traditional Italian Taste,,Telaro, Cantine Caputo.

