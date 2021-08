Afghanistan, il mondo col fiato sospeso ma Biden non cambia idea: via da Kabul «immediatamente»

Via dall’Afghanistan, per scelta di politica estera.

Via dall’aeroporto, causa rischio terrorismo.

Via da Kabul, «immediatamente».

In una parola sola, dunque: via.

Biden non cambia idea, insomma. E accelera persino sulla data del 31 agosto.

Perché mentre gli alleati occidentali, assieme a un gruppo nutrito e bipartisan dello stesso Congresso a stelle e strisce, chiedono al presidente di ripensarci e di concedere almeno un’estensione, lo stesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati