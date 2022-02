La Russia ha distrutto ha distrutto l'Antonov Mryia, l'aereo più grande del mondo che apparteneva all'Ucraina

Si chiamava Mryia, che in ucraino vuol dire "sogno". Era l'aereo più grande del mondo ed apparteneva all'Ucraina. I russi l'hanno distrutto, come metafora di quello che vogliono infliggere alla nazione invasa. Un danno enorme per Kiev, ufficializzato dal ministro degli Esteri Kuleba: «La Russia potrebbe aver distrutto il nostro "Mriya". Ma non potranno mai distruggere il nostro sogno di uno Stato europeo forte, libero e democratico....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati