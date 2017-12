Aperto il primo corridoio umanitario dalla Libia: arrivati in Italia 162 migranti con due voli militari

Sabato 23 Dicembre 2017, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 21:40

Sono arrivati nel pomeriggio a Pratica di Mare 111 migranti in condizioni di vulnerabilità e in grado di ottenere la protezione internazionale provenienti dai centri di accoglienza in Libia grazie all'accordo fra Italia, Libia, Onu e Cei. Un altro aereo è arrivato alle 20.15, con altri 51 migranti, per un totale di 162 persone. Il trasporto è stato effettuato dalle Forze Armate con due velivoli C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare e sotto il controllo del Comando Operativo di Vertice Interforze. L’attività è nata da un’iniziativa congiunta tra il Ministero degli Interni e la Conferenza Episcopale Italiana in stretta coordinazione con l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. “Questo è un giorno storico, per la prima volta è stato aperto un corridoio umanitario dalla Libia verso l'Europa – ha dichiarato il ministro dell'Interno Marco Minniti che ha accolto sulla pista dell'aeroporto di Pratica di Mare il primo gruppo di migranti - Questo è un inizio e continueremo con l'Unhcr secondo il principio di combattere l'illegalità per costruire la legalità. Per la prima volta, ha ricordato il responsabile del Viminale, si è aperto un canale umanitario direttamente dalla Libia verso l'Europa e in questo caso verso l'Italia, per la stragrande maggioranza si tratta di donne e bambini. E' una prima volta storica perchè la Libia non aveva mai firmato la convenzione di Ginevra. Tuttavia, con la collaborazione del governo libico, che vorrei ringraziare, si è potuto aprire questo corridoio umanitario per accogliere donne e bambini che scappano dalla guerra, e che ora in Italia troveranno accoglienza e una mensa dove mangiare”. Minniti ha ringraziato il cardinale Bassetti, presidente Cei, e ha annunciato che si continuerà a lavorare per i corridoi umanitari. “Un'antivigilia del Natale bellissima a favore di creature innocenti – ha sottolineato il cardinale Bassetti - Senza l'impegno di Minniti l'operazione sarebbe stata impossibile”.