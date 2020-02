Killer vestiti da dottore e poliziotto entrano in ospedale e uccidono un detenuto

Ultimo aggiornamento: 20:42

Due criminali - uno vestito da poliziotto e l'altro da medico - si sono introdotti nell'ospedale di, e hanno assassinato un detenuto.Secondo il rapporto del comandante della polizia, Patricio Pérez, il fatto è avvenuto intorno alle 4:00. La vittima, identificata come, che si stava riprendendo dopo essere scampato a un tentato omicidio da parte di un membro della banda Los Choneros il giorno precedente, è deceduto dopo essere stato colpito da dieci colpi di arma da fuoco. L'aggressione è stata registrata da diverse telecamere di sicurezza dell'ospedale.Attualmente, i due criminali sono detenuti. Sebbene i loro nomi non siano stati divulgati, la polizia afferma che entrambi avevano precedenti penali. Per l'omicidio hanno usato una pistola Glock da 9 mm con silenziatore e una mitragliatrice Mini Uzi, che sono state recuperate dalle forze di sicurezza.