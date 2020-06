Si è suicidata Sarah Hijazi, l'attivista Lgbt era stata stuprata e torturata in un carcere egiziano

miei fratelli e sorelle, ho provato a sopravvivere e ho fallito, perdonatemi. Ai miei amici, l’esperienza è dura e sono troppo debole per resistere, perdonatemi. Al mondo, sei stato davvero crudele! Ma io perdono

Le ultime parole di Sarah Hijazi, l'attivista Lgbt che si è suidicata domenica 14 giugno, all’età di 30 anni.

Nel 2017 era stata arrestata per aver sventolato una bandiera arcobaleno durante un concerto dei Machrou Laila (un gruppo libanese) al Cairo . In carcere era stata torturata e violentata, l'avevano rilasciata su cauzione. Ma la persecuzione nei suoi confronti non era finita, Sarah aveva dovuto lasciare il suo paese e rifugiarsi in Canada. Ha lasciato un biglietto d'addio, in cui chiede perdono.



Sarah aveva combattuto contro l' omofobia e per difendere le persone perseguitate nel suo paese per il loro orientamento sessuale. Si è esposta con corragio. Il 22 settembre 2017, durante il concerto dei Machrou Laila, Sarah e un suo amico, Ahmed Alaa, hanno sventolato la bandiera arcobaleno, un gesto intollerabile in Egitto . La foto era finita sui media e il leader religiosi avevano chiesto la punizione per i due attivisti.











Sarah Hijazi voleva solo essere accettata per quello che era. E invece ancora una volta tanti umani e zero umanità!



“L'amore sboccia tra persone, non tra sessi. Perché porsi dei limiti?” DL pic.twitter.com/74vB4nPwqa — Ana 🎧🐧 (@AnaUlcinj) June 15, 2020

#سارة_حجازي #sarah_hijazi

sarah is a queer egyptian woman that was put in jail for her sexuality and for raising the LGBTQ+ flag.. she was bullied for years..

sarah immigrated 2 years ago to canada and commited suicide recently.. pic.twitter.com/BJMrDjoFZz — saleh⁷ (@SsalehAlsaeed) June 14, 2020

«Ai«Il cielo è migliore della terra - aveva scritto - e io voglio il cielo e non la terra»