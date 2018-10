Azienda italiana dona tonnellate di pasta e legumi ai bambini degli orfanotrofi afghani

Venerdì 12 Ottobre 2018, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tonnellate di pasta per i bambini degli orfanotrofi afghani. Una donazione che è stata resa possibile grazie alla generosità di una famosa azienda alimentare italiana e alla collaborazione del contingente italiano del Train Advise and Assist Command West che opera nell'ambito della Missione in Afghanistan del NATO Resolute Support. La fornitura di 3,4 tonnellate di pasta e 1,2 tonnellate di legumi precotti è stata consegnata dai militari italiani alla delegazione del Dipartimento degli Affari Sociali di Herat. Il cibo è destinato agli orfanotrofi della Provincia. Il direttore del Dipartimento, Abdul Qaiyoum Afghan, ha voluto ringraziare l’azienda italiana per la donazione e l’Italia per l’aiuto che continua a fornire alla popolazione afgana. Il Direttore ha altresì sottolineato quanto sia apprezzato ed importante il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in particolare agli orfani, poiché consente alle istituzioni locali di garantire loro un futuro migliore. Il supporto alla popolazione, con particolare attenzione ai soggetti più deboli della società, come donne e bambini, è una delle attività che vede impegnati i nostri soldati assieme a quella dell’ addestramento, della consulenza e dell’ assistenza alle forze di sicurezza afghane.