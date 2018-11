CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Novembre 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 12:32

LONDRA - Non sono del tutto compatti, i Ventisette stati membri della Ue, quando si tratta di sostenere l'accordo per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Madrid ha infatti minacciato di mettersi di traverso se non si esplicita nero su bianco che «i futuri negoziati su Gibilterra», territorio britannico a sud della penisola iberica, «sono separati» da quelli sulle relazioni tra Londra e l'Unione europea e vengono gestiti in maniera bilaterale con Madrid. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell, precisando che «fino a quando questo non sarà chiaro nel testo di uscita e nella dichiarazione politica sulla relazione futura, non possiamo dare il nostro assenso».