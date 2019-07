Carabiniere ucciso, la foto dell'americano bendato apre sito Cnn: «Immagine scioccante»

Mario Cerciello Rega

La foto rimbalza anche sugli altri media americani, dal Washington Post al Los Angeles Times che, citando le autorità italiane, parlano di «atto illegale».​ Il carabiniere che ha messo la benda al giovane americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. Lo si apprende dai carabinieri. Il ragazzo bendato in caserma è stato anche immortalato con una foto circolata in alcune chat.

Carabiniere ucciso, la foto rubata con il sospettato bendato per 5 minuti

Ladi uno dei duefermati per l'omicidio del carabiniere, Gabriel Natale-Hjorth, con gli, apre il sito della, che parla di «un'immagine scioccante» e riferisce dell'avvio delle indagini sullo scatto. La foto rimbalza anche sugli altri media americani, dal Washington Post al Los Angeles Times che, citando le autorità italiane, parlano di «atto illegale».