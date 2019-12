Clima, via al Cop 25 a Madrid. L'Onu: «Scelta tra speranza e capitolazione»

Si sono aperti a Madrid i lavori della Cop25 , il vertice delle Nazioni Unite sul clima che riunirà nella capitale spagnola i negoziatori di 200 paesi. Sul tavolo le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo concordato con l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale. La due settimane di conferenze si aprirà con il passaggio di consegne alla presidenza a Carolina Schmidt, ministro dell'Ambiente del Cile, paese in cui originariamente si sarebbero dovuti tenere i lavori. Schmidt ha definito il vertice che si apre oggi «la Cop della messa in atto», alludendo all'attuazione delle decisioni prese a Parigi.