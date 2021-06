Arrestato il ventriloquo del corvo Rockfeller: José Luis Moreno è accusato di evasione fiscale e riciclaggio

È finito in manette José Luis Moreno, noto in Italia per essere stato il ventriloquo del corvo Rockfeller. L'accusa nei confronti del 74enne è di evasione fiscale e riciclaggio. Moreno è stato arrestato a Madrid, nell'ambito di una maxi-operazione della polizia spagnola che sta indagando su una rete internazionale di riciclaggio di denaro. Secondo l'accusa - riportano i media spagnoli - Moreno si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 50 milioni di euro, grazie ad una truffa costruita sulla artificiosa connessione tra società.

Le ordinanze di custodia cautelare disposte dai giudici sarebbero più di 50 fra Madrid, Barcellona e Boadilla del Monte. Le accuse per gli arrestati sono - a vario titolo - truffa, riciclaggio, associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Oltre ad essere stato un ventriloquo, Moreno è uno dei più potenti produttori televisivi in Spagna e il suo arresto ha destato un certo scalpore. In Italia fu anche un protagonista di "Pronto, Raffaella?" (con Raffaella Carrà), di "Fantastico 5", di "Domenica In" e del Festival di Sanremo.