Vestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada, paura nel nord della Francia: bloccato dalla polizia

Travestito da ninja, un uomo armato con una spada ha attaccato e ferito due poliziotte a Cherbourg, nell'alta normandia francese. Ha dato per primo la notizia la polizia nazionale che è intervenuta riuscendo a neutralizzare l'assalitore.

Alle forze dell'ordine era giunta una segnalazione di furto da un auto. Intervendo, mentre ancora era in corso il reato, gli agenti hanno ferito in modo grave l'uomo con colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale. Intanto da parte del ministro degli interni è arrivata la solidarietà dopo l'attacco.

🚨🇫🇷#Urgent: 2 police officers were injured in a stabbing attack at the service station of the Leclerc center in #Cherbourg, #France.

The suspect is neutralized. pic.twitter.com/WeRKmSbFbo

— Terror Alarm (@terror_alarm) December 2, 2021