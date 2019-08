Giovedì 22 Agosto 2019, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno tre persone morte, fra le quali una ragazzina di 13 anni, e oltre 20 sono rimaste ferite per una tempesta che nel primo pomeriggio ha colpito con fulmini le montagne Tatra nel sud della Polonia.La tempesta si è scatenata nella zona della montagna Giewont (1.895 metri di altezza), ben visibile da Zakopane, il centro del turismo montano polacco. Sono in corso azioni di soccorso.Il primo a esprimere condoglianze alle famiglie delle vittime è stato, su Twitter, il presidente della repubblica Andrzej Duda. Sul luogo della tragedia si è recato il premier Mateusz Morawiecki. Per stasera sono stati sospesi per lutto tutti i concerti del Festival internazionale del folclore in corso a Zakopane.