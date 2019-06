G20: Usa-Cina, tregua sui dazi. Dopo Xi, Trump “chiama” Kim

Sabato 29 Giugno 2019, 08:30

Stati Uniti e Cina tornano a parlarsi. E, almeno per il momento, sui dazi è tregua.È questo l’esito dell’incontro andato in scena nella cornice del G20 di Osaka tra Donald Trump e Xi Jinping. Un bilaterale durato circa un’ora e mezza che il tycoon ha definito «eccellente», «probabilmente migliore di quanto ci si aspettasse», con il dialogo tra le due superpotenze finalmente «ritornato sul binario giusto».I negoziati riprendono, dunque, nonostante le scintille attorno al caso Huawei, in relazione al quale entrambe le parti non hanno granché chiarito le rispettive posizioni.Nel frattempo, però, Trump rilancia e tende una mano all’intero versante orientale. Lo fa via Twitter, con un invito rivolto direttamente a Kim Jong-un:«Sto andando in Corea del Sud dal presidente Moon. Mentre sono lì, se Kim legge questo messaggio, mi piacerebbe incontrarlo lungo il confine della Zona Demilitarizzata soltanto per stringergli la mano e salutarlo».Un’eventualità che i vertici nordcoreani hanno sùbito definito «interessante», «pur non avendo ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale» da parte del governo americano.Il premier giapponese Shinzō Abe ha dichiarato ufficialmente chiuso il summit, ringraziando tutti i Paesi intervenuti per l’intenzione di percorrere un sentiero comune e virtuoso.Il lavoro vero, però, comincia adesso. Nella speranza che le parole di questi giorni prendano forma in scelte concrete e distese. Con Trump che, dal canto suo, lascia Osaka da statista, con una discreta vittoria in tasca. Quella di aver costretto la Cina ad abbassare i toni della contesa. Ad aprire il proprio mercato più di quanto non abbia mai fatto fino ad ora.