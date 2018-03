Gaza, scontri al confine: sette palestinesi uccisi, 500 feriti

Sale a 7 il bilancio dei manifestanti palestinesi uccisi durante i violenti scontri con l'esercito israeliano lungo il confine con Gaza. Lo riportano i media palestinesi che citano fonti mediche della Striscia. L'agenzia Wafa indica anche un numero di circa 500 feriti. Una tra le ultime vittime era stata ferita questa mattina nei primi scontri ed è deceduta in ospedale. L'esercito israeliano ha calcolato in circa 17mila i manifestanti che «stanno lanciando bombe incendiare e sassi».

Venerdì 30 Marzo 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 14:47

