Striscia di Gaza, quattro soldati israeliani feriti da una bomba, scatta raid aereo di Tel Aviv

Da un attentato con una bomba attivata a distanza al raid aereo di ritorsione. Escalation nella striscia di Gaza dove un ordigno è esploso al passaggio lungo il confine di una pattuglia dell'esercito israeliano. Lo ha riferito un portavoce militare secondo cui in reazione un carro armato ha poi colpito una torretta di avvistamento palestinese nel settore sud della striscia di Gaza. La Jihad islamica ha precisato che è una sua postazione. Secondo la radio militare - che finora ha riferito solo «primi elementi» - è l'incidente più grave negli ultimi anni in quella zona.



In seguito il portavoce militare israeliano ha precisato che la deflagrazione ha provocato il ferimento di quattro militari della Brigata Golani, due dei quali versano in condizioni gravi. Secondo una prima ricostruzione, erano stati inviati ad ispezionare un oggetto sospetto nei pressi dei recinti di confine presso Khan Yunes ( Gaza) quando contro di loro è stato attivato un ordigno molto potente. Fonti palestinesi riferiscono dalla Striscia di Gaza che l'artiglieria israeliana è subito entrata in azione colpendo obiettivi presso Khan Yunis e presso la vicina Rafah. Finora non si ha notizia di vittime. Le fonti aggiungono che elicotteri militari e droni israeliani hanno sorvolato la Striscia. E p oche ore dopo l'aviazione israeliana ha lanciato attacchi simultanei contro alcuni obiettivi nella Striscia. Lo riferiscono i media di Gaza secondo cui gli aerei israeliani hanno colpito a Khan Yunes, nel rione Zaitun (a est di Gaza) e nel nord della Striscia. In Israele finora non c'è conferma ufficiale.

Sabato 17 Febbraio 2018, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 20:49

