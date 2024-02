Sanremo, allarme bomba: evacuata villa Nobel durante una cena con molti cantanti in gara. Arriva la polizia

Sanremo, allarme bomba. È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Le cause dello sgombero sono da far risalire ad una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno.

A dare l'allarme, a quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata anonima arrivata al centralino del commissariato, che parlava della presenza di un ordigno. Sono scattati immediatamente i controlli, ma l'intervento al momento non avrebbe dato riscontri. (Adnkronos) - Tra gli artisti presenti al momento dell'evacuazione della villa, i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D'Amico e Sangiovanni.

