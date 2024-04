Nocera, vandali alla scuola dell'infanzia, la dirigente: «Violenza inaudita»

Episodio di vandalismo nella aule della scuola dell'infanzia del Terzo istituto comprensivo di Nocera Inferiore al quartiere di Cicalesi. Questa mattina l'amara sorpresa quando la scuola è stata riaperta dopo il fine settimana festivo.

I balordi hanno lasciato ovunque i segni del loro passaggio ed hanno anche rubato due computer portatili oltre a danneggiare una lavagna elettronica.

«Nella mia carriera professionale non ho mai visto una cosa del genere», ha detto la dirigente scolastica Ida Di Lieto. I vandali hanno gozzovigliato nelle aule lasciando le tracce degli alimenti che hanno consumato, distrutto materiale scolastico compresi i tanti lavoretti fatti dai bambini, sporcato i servizi igienici lasciando, anche qui, tracce del loro barbarico passaggio.

Non ci sono immagini, le telecamere del servizio di videosorveglianza non funzionano, così come è guasto l'allarme. I carabinieri, che stanno indagando, sperano che le numerose telecamere posizionate nelle strade vicine possano essere utili. Sdegno è stato espresso dal sindaco Paolo De Maio.