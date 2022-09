Raid a scuola, vandali tentano di forzare la porta della media De Lorenzo

Riaperte le scuole, tornano i furti negli edifici scolastici. La scorsa notte ignoti hanno tentato di penetrare nel plesso della scuola media Giuseppe De Lorenzo del secondo istituto comprensivo di Nocera Inferiore. L’azione dei ladri non è andata a buon fine, probabilmente qualcosa non ha funzionato, magari un’auto di passaggio ha convinto i malviventi a lasciar perdere. I ladri hanno tentato di aprire, danneggiandolo, uno dei portoni in legno della scuola utilizzando, probabilmente, un piede di porco. Questa mattina sono stati i bidelli a dare l’allarme. Il Comune ha subito inviato sul posto un falegname che ha riparato i danni e rinforzando la serratura. La dirigente scolastica Teresa Staiano ha denunciato l’accaduto ai carabinieri ed ha chiesto all’amministrazione comunale di rafforzare la videosorveglianza su via Cabrera. Lo scorso anno, era il 20 marzo del 2021, i ladri riuscirono a scardinare la porta, ma anche in quella occasione non riuscirono a completare il raid che, però, venne messo a segno in una vicina pizzeria e ad una palestra.