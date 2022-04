Guerra in Ucraina, Hillary Clinton senza freni: «Fermare Putin a tutti i costi»

«Double down».

Raddoppiare, rilanciare, insistere.

Hillary Clinton elogia Joe Biden, ma va parecchio oltre, e senza freni, in un’intervista rilasciata alla NBC durante la quale non si perde in giri di parole per scandire un concetto molto semplice:

«Putin va fermato a tutti i costi».

Buona la risposta all’invasione dell’Ucraina, insomma.

Ottima la cascata di sanzioni a danno della Russia, esclusa dal sistema SWIFT e «assolutamente da non...

