L'uragano Ida devasta la costa orientale degli Stati Uniti. È salito a 46 morti il bilancio delle piogge torrenziali e delle devastazioni provocate dalla 'coda' dell'uragano Ida sulla East Coast, secondo quanto riporta la Cnn: nel solo New Jersey si sono registrati almeno 23 morti. Le altre vittime si contano in Connecticut, Maryland, New York, Pennsylvania e Virginia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati