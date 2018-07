Brucia la Grecia impoverita: «Dolo e nessuna prevenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:00

Mito, politica e intrighi si sposano nella tragedia del fuoco che attraversa le foreste intorno ad Atene e incenerisce gli umani di Mati, i turisti della Pompei greca in fuga dalle fiamme alimentate da Eolo. Il fuoco è potere per i greci antichi, maledizione per i moderni. Eraclito, il filosofo, pensava che l'anima stessa non fosse che fuoco, simile all'etere incandescente di cui è formato il Cosmo. E Prometeo, l'anti-Zeus, sottrae una scintilla al focolare del palazzo olimpico, la sede del governo degli dèi, e nascosta nello stelo cavo di un arbusto di nartece ne fa dono agli uomini. Altri credono che vada ad accendere la sua fiaccola sulla ruota solare, rubando il fuoco al Sole. Il mito è politica e si nutre di leggende mai slegate dalla realtà.